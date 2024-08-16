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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет шире (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Портрет шире

Аверс монеты - 10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет шире - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет шире - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 159,133

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет шире. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4177 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
2431 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - December 28, 2019
Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - June 15, 2019
Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - October 23, 2018
Продавец AURORA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 29, 2018
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 29, 2018
Продавец Александр
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Империя - June 2, 2018
Продавец Империя
Дата 2 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1766 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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