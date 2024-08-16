Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет шире (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Портрет шире
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 159,133
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет шире. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4177 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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