10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет шире (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет шире. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Александр за 27000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

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