Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Русское Наследие за 90000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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