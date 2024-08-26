Денга 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Русское Наследие за 90000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность UNC (6) AU (5) XF (10) VF (12) F (1) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS60 (2) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (3) XF40 (2) VF35 (3) BN (4) Сервис RNGA (3) NGC (1)

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