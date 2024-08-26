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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1778 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1778 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1778 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Русское Наследие за 90000 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 56 EUR
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1778 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1778 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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