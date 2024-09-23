Денга 1778 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1778 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32859 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1400 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность UNC (1) Сохранность (слабы) MS66 (1) BN (1) Сервис NGC (1)