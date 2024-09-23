Денга 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Русское Наследие за 39000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность UNC (3) AU (19) XF (9) VF (8) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) MS60 (1) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (1) DETAILS (2) BN (5) Сервис RNGA (3) ННР (2) NGC (2)

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