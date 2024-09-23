Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,3 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Русское Наследие за 39000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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