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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1774 года КМ "Сибирская монета" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1774 года КМ "Сибирская монета" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Русское Наследие за 39000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1774 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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