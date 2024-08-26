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Денга 1774 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Александр за 3400 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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