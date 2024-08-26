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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1774 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1774 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1774 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1774 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 241 проданному на аукционе Александр за 3400 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - February 24, 2001
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2001
Сохранность MS64 NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 173 USD
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Россия Денга 1774 КМ "Сибирская монета" на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1774 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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