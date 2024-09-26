10 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6637 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность UNC (4) AU (15) XF (16) VF (24) F (4) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (1) AU55 (3) AU50 (8) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (1) VF25 (5) DETAILS (6) Сервис NGC (5) RNGA (11) PCGS (3) ANACS (1)

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