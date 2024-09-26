Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,708
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6637 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3350 $
Цена в валюте аукциона 3350 USD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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