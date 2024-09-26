Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,708

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6637 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • AURORA (5)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (6)
  • Katz (1)
  • Künker (7)
  • Meister & Sonntag (2)
  • Morton & Eden (2)
  • Naumann (3)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (4)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (3)
  • UBS (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (6)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (4)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (5)
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3350 $
Цена в валюте аукциона 3350 USD
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3786 $
Цена в валюте аукциона 350000 RUB
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - October 14, 2021
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1772 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1772 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 10 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск