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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1772 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1772 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1772 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,049,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность F
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
2396 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2009
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 20, 2009
Продавец Александр
Дата 20 марта 2009
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1772 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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