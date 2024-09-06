Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1772 года СПБ ЯЧ Т.И. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,049,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ Т.И.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
2396 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
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