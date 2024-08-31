Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Chaponnière & Firmenich SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,054
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6220 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
19829 $
Цена в валюте аукциона 1811055 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2691 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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