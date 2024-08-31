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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Chaponnière & Firmenich SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,054

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6220 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 16000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
19829 $
Цена в валюте аукциона 1811055 RUB
Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2691 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Chaponnière - October 21, 2018
Продавец Chaponnière
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1772 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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