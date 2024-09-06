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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1772 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1772 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1772 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,265,020

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (281)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1772 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Русское Наследие за 35000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 BN CPRC
Цена
Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1772 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1772 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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