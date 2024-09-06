Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1772 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,265,020
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (281)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1772 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Русское Наследие за 35000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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