1 рубль 1772 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2128 проданному на аукционе Numisbalt за 3600 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность UNC (14) AU (46) XF (55) VF (35) F (7) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (7) MS60 (3) AU58 (1) AU55 (14) AU53 (6) AU50 (5) XF45 (9) XF40 (5) VF35 (7) VF30 (4) VF25 (6) DETAILS (3) Сервис NGC (5) ННР (10) RNGA (6) ANACS (1)

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