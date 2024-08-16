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1 рубль 1772 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,049,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2128 проданному на аукционе Numisbalt за 3600 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 22 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 11 июля 2023
Сохранность F
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Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55
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Дата 10 мая 2023
Сохранность MS60 ННР
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
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