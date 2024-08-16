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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1772 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1772 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1772 года СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,049,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ ЯЧ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2128 проданному на аукционе Numisbalt за 3600 EUR. Торги состоялись 7 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе CNG - August 2, 2023
Продавец CNG
Дата 2 августа 2023
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль 1772 СПБ ЯЧ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1772 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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