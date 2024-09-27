Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1772 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 510,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1772 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1356 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2185 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.
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Дата 27 июня 2024
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