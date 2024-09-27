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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1772 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1772 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1772 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 510,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1772 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1356 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2185 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Гривенник 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1772 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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