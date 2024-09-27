Гривенник 1772 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1772 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1356 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2185 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.

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