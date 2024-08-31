10 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

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