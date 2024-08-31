Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.
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