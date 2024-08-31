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10 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1772 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1772 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
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Россия 10 рублей 1772 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 10 рублей 1772 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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