20 копеек 1772 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1772 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе AURORA за 80000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность UNC (13) AU (31) XF (34) VF (18) F (1) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS61 (2) AU58 (5) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (8) XF45 (4) XF40 (3) VF35 (2) VF25 (1) Сервис NGC (6) RNGA (2) PCGS (1) ННР (2)

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