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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1772 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1772 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1772 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,47 гр
  • Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 870,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1772 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе AURORA за 80000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 10250 RUB
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Leu - July 13, 2023
Продавец Leu
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1772 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1772 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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