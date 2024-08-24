Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1772 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Leu Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,47 гр
- Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 870,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1772 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе AURORA за 80000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 10250 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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