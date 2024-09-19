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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1783 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1783 года СПБ ММ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1783 года СПБ ММ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1783 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
3156 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность G6 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе AURORA - April 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VG
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Александр - November 27, 2014
Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Александр - November 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Империя - December 6, 2013
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ММ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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