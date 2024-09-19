Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1783 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1783 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
3156 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность F15
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность VG
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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