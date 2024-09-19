1 рубль 1783 года СПБ ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1783 года со знаком СПБ ММ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (5) VF (9) F (2) VG (1) G (1) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF30 (1) VF20 (1) F15 (1) G6 (1) Сервис NGC (1) PCGS (1)

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