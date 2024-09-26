1 рубль 1795 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1795 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность UNC (4) AU (23) XF (21) VF (26) F (6) VG (2) G (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS61 (2) MS60 (2) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (4) AU50 (5) XF45 (4) XF40 (2) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (10) RNGA (3)

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