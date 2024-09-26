Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1795 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1795 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (2)
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (7)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (2)
- Coins.ee (1)
- Goldberg (1)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Katz (1)
- Künker (12)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (6)
- Rare Coins (8)
- Rauch (2)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (3)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WAG (1)
- Александр (9)
- Знак (1)
- Империя (5)
- Имперская монета (6)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (3)
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2265 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск