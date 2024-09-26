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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1795 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1795 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1795 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1795 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 27 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
2265 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF45 NGC
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1795 СПБ АК на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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