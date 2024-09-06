1 рубль 1778 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1778 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе Numisor за 18000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2016.

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