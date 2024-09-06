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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1778 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1778 года СПБ ФЛ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1778 года СПБ ФЛ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,700,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (252)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1778 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе Numisor за 18000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
831 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Skanfil Auksjoner AS - April 26, 2024
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе VL Nummus - September 15, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия 1 рубль 1778 СПБ ФЛ на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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