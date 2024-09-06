Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1778 года СПБ ФЛ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,700,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (252)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1778 года со знаком СПБ ФЛ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе Numisor за 18000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
831 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Для продажи 1 рубль 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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