Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1765 года СПБ СА "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (200) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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