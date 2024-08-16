1 рубль 1765 года СПБ СА "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность UNC (19) AU (35) XF (79) VF (29) F (5) Нет оценки (30) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (3) MS60 (2) AU58 (6) AU55 (5) AU53 (5) AU50 (6) XF45 (19) XF40 (3) VF30 (3) VF25 (2) VF20 (1) F15 (2) DETAILS (5) Сервис NGC (11) RNGA (5) CGC (1) PCGS (6) ННР (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (5)

Baldwin's (1)

Baldwin's of St. James's (1)

Busso Peus (3)

Cayón (1)

cgb.fr (1)

CNG (1)

Coins.ee (1)

Felzmann (1)

Gorny & Mosch (4)

Heritage (8)

HERVERA (1)

Katz (6)

Künker (17)

Meister & Sonntag (1)

MS67 (1)

MUNZE (2)

Niemczyk (2)

Numisbalt (9)

Numismatica Luciani (1)

Numismatica Ranieri (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (14)

Rauch (6)

RedSquare (5)

Roma Numismatics (2)

Russiancoin (17)

Rzeszowski DA (2)

SINCONA (1)

Soler y Llach (1)

Tauler & Fau (2)

Teutoburger (2)

WAG (1)

WCN (1)

Александр (29)

Знак (3)

Империя (15)

Имперская монета (12)

Монеты и Медали (3)

Русский Нумизматический Дом (5)

Русское Наследие (9)