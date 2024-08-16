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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1765 года СПБ СА "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1765 года СПБ СА "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1765 года СПБ СА "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (200) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2472 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Tauler & Fau - March 12, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Tauler & Fau - October 3, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ СА "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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