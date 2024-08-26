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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1796 года СПБ IC (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1796 года СПБ IC - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1796 года СПБ IC - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 953,896

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (194)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1796 года со знаком СПБ IC. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
7504 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
452 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1796 СПБ IC на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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