1 рубль 1796 года СПБ IC (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1796 года со знаком СПБ IC. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (15) AU (45) XF (70) VF (47) F (9) G (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (6) MS60 (2) AU58 (1) AU55 (6) AU53 (6) AU50 (10) XF45 (7) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (1) F15 (2) G4 (1) DETAILS (7) Сервис NGC (9) RNGA (2) ННР (5) PCGS (1)

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