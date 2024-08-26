Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1796 года СПБ IC (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 953,896
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (194)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1796 года со знаком СПБ IC. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
7504 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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