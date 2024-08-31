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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1765 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1765 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1765 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 121,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1765 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Александр за 6500 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1747 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Numismatica Ranieri - July 3, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 3 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1765 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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