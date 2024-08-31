1 рубль 1765 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1765 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Александр за 6500 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.

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