Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1765 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 121,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1765 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Александр за 6500 USD. Торги состоялись 4 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 149 USD
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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