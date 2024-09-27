1 рубль 1781 года СПБ ИЗ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1781 года со знаком СПБ ИЗ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

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