Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1781 года СПБ ИЗ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1781 года со знаком СПБ ИЗ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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