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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1781 года СПБ ИЗ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1781 года СПБ ИЗ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1781 года СПБ ИЗ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1781 года со знаком СПБ ИЗ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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