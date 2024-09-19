1 рубль 1783 года СПБ ИЗ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1783 года со знаком СПБ ИЗ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8367 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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