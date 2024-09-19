Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1783 года СПБ ИЗ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,880,300
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (200) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1783 года со знаком СПБ ИЗ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8367 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
2117 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Где продать?
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