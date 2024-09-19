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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1783 года СПБ ИЗ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1783 года СПБ ИЗ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1783 года СПБ ИЗ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,880,300

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (200) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1783 года со знаком СПБ ИЗ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8367 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
2117 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
738 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62
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Россия 1 рубль 1783 СПБ ИЗ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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