1 рубль 1795 года СПБ IС (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1795 года со знаком СПБ IС. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8370 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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