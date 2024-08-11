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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1795 года СПБ IС (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1795 года СПБ IС - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1795 года СПБ IС - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 677,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1795 года со знаком СПБ IС. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8370 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
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  • Знак (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
812 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе Знак - May 22, 2015
Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе Знак - May 22, 2015
Продавец Знак
Дата 22 мая 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе Rauch - September 20, 2013
Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность F
Цена
******
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Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность F
Цена
******
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Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность F
Цена
******
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Россия 1 рубль 1795 СПБ IС на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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