Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1795 года СПБ IС (Россия, Екатерина II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 677,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1795 года со знаком СПБ IС. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8370 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
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- Знак (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
812 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 20 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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