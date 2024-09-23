1 рубль 1765 года СПБ ЯI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5035 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3100 EUR. Торги состоялись 7 марта 2013.

Сохранность UNC (42) AU (151) XF (126) VF (78) F (7) Нет оценки (33) Сохранность (слабы) MS62 (11) MS61 (9) MS60 (5) AU58 (25) AU55 (21) AU53 (16) AU50 (8) XF45 (22) XF40 (11) VF35 (13) VF30 (3) VF25 (4) VF20 (1) DETAILS (5) Сервис NGC (25) PCGS (10) RNGA (9) ННР (8) GENI (2)

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