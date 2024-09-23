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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1765 года СПБ ЯI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1765 года СПБ ЯI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1765 года СПБ ЯI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,781,950

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (440) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5035 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3100 EUR. Торги состоялись 7 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1765 СПБ ЯI "С шарфом" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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