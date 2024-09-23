Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1765 года СПБ ЯI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,781,950
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (440) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5035 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3100 EUR. Торги состоялись 7 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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