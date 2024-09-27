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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1781 года СПБ ИЗ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1781 года СПБ ИЗ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1781 года СПБ ИЗ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,282,900

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (226) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1781 года со знаком СПБ ИЗ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1575 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5600 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1604 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1781 СПБ ИЗ на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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