1 рубль 1781 года СПБ ИЗ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1781 года со знаком СПБ ИЗ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1575 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5600 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность UNC (45) AU (50) XF (45) VF (33) F (8) AG (1) Нет оценки (44) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (13) MS61 (12) MS60 (4) AU58 (7) AU55 (2) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (6) XF40 (3) VF35 (7) VF30 (1) VF25 (3) DETAILS (6) Сервис NGC (23) PCGS (5) ННР (4) RNGA (4)

Продавец Все фирмы

ARTMAXIMUM (1)

Auction World (1)

AURORA (15)

Baldwin's of St. James's (3)

CNG (1)

Coins.ee (1)

COINSNET (1)

COINSTORE (1)

Gorny & Mosch (3)

Haljak Coin Auction (2)

Heritage (4)

iNumis (1)

Katz (13)

Künker (12)

London Coins (1)

MS67 (1)

New York Sale (2)

Niemczyk (2)

Numimarket (4)

Numisbalt (10)

Rare Coins (21)

Reinhard Fischer (2)

Roma Numismatics (1)

Roschberg Mynthandel AS (1)

Russiancoin (31)

SINCONA (2)

Sonntag (1)

St James’s (1)

WAG (3)

WCN (2)

Wójcicki (1)

Александр (31)

Знак (3)

Империя (10)

Имперская монета (6)

НИКО (14)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (7)

Русское Наследие (9)