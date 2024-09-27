Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1781 года СПБ ИЗ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,282,900
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (226) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1781 года со знаком СПБ ИЗ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1575 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5600 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- Auction World (1)
- AURORA (15)
- Baldwin's of St. James's (3)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (4)
- iNumis (1)
- Katz (13)
- Künker (12)
- London Coins (1)
- MS67 (1)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (2)
- Numimarket (4)
- Numisbalt (10)
- Rare Coins (21)
- Reinhard Fischer (2)
- Roma Numismatics (1)
- Roschberg Mynthandel AS (1)
- Russiancoin (31)
- SINCONA (2)
- Sonntag (1)
- St James’s (1)
- WAG (3)
- WCN (2)
- Wójcicki (1)
- Александр (31)
- Знак (3)
- Империя (10)
- Имперская монета (6)
- НИКО (14)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (7)
- Русское Наследие (9)
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск