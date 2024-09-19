Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1792 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,189,674
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1792
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (227)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1792 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
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Дата 24 февраля 2024
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Дата 25 февраля 2024
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 7 декабря 2023
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