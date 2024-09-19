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5 копеек 1792 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1792 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1792 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,189,674

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1792
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (227)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1792 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 BN CPRC
Цена
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность MS63 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1792 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1792 "Аннинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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