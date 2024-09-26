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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1792 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1792 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1792 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1792
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (241) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1792 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4489 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2468 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4100 RUB
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 1025 PLN
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1792 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1792 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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