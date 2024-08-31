5 копеек 1792 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1792 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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