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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1792 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1792 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1792 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,510,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1792
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1792 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numisbalt (2)
  • SINCONA (2)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе CNG - June 18, 2019
Продавец CNG
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1792 СПБ на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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