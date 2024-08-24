20 копеек 1792 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1792 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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