Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1792 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,510,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1792
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1792 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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