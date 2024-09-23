Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1796 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,321,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1796 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 44000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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