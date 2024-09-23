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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1796 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1796 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1796 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,321,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1796 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 44000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • COINSTORE (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (5)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • Александр (4)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2566 RUB
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU58
Цена
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия Гривенник 1796 СПБ на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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