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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1765 года "С шарфом". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Гривенник 1765 года "С шарфом" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1765 года "С шарфом" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 17 - 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1765 года "С шарфом". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5008 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (5)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
378 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1765 "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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