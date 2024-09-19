Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1765 года "С шарфом". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 17 - 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1765 года "С шарфом". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5008 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.
Сохранность
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- Знак (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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