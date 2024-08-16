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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1795 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1795 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1795 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,230,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1795 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8395 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1400 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Coins.ee (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Höhn (1)
  • iNumis (1)
  • Katz (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
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  • RedSquare (2)
  • SINCONA (1)
  • WCN (1)
  • Александр (6)
  • Империя (2)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (1)
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Münzen & Medaillen - January 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе RedSquare - February 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе RedSquare - October 2, 2021
Продавец RedSquare
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1795 СПБ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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