Гривенник 1795 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1795 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8395 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1400 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность UNC (4) AU (14) XF (5) VF (9) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (2) XF40 (1) VF30 (1) VF25 (1) Сервис RNGA (1) ННР (1) NGC (2)

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