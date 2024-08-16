Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1795 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,230,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1795 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8395 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1400 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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