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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1778 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1778 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1778 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 540,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1778 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 2600 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8496 RUB
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1778 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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