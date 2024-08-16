Гривенник 1778 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1778 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Александр за 2600 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность UNC (8) AU (17) XF (22) VF (22) VG (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS60 (3) AU58 (1) AU53 (3) AU50 (4) XF45 (4) XF40 (1) VF35 (4) VF20 (1) Сервис ННР (3) NGC (8)

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