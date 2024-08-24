Гривенник 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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