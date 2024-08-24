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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1765 года СПБ "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1765 года СПБ "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 70,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия Гривенник 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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