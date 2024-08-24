Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 70,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
404 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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