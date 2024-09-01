Гривенник 1774 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1774 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность UNC (3) AU (13) XF (14) VF (14) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU55 (2) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (4) VF35 (2) VF20 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (3) RNGA (1)

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