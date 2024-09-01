Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1774 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 107,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1774 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 2600 NOK
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF20
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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