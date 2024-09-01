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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1774 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1774 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1774 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 107,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1774 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 150000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Roschberg Mynthandel AS - March 16, 2024
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
245 $
Цена в валюте аукциона 2600 NOK
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF40 RNGA
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
Россия Гривенник 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1774 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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