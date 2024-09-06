Гривенник 1774 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1774 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Русское Наследие за 1050 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность UNC (1) AU (4) XF (6) VF (5) F (1) VG (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) AU58 (1) XF45 (2) VF30 (1) F12 (1) Сервис RNGA (1) PCGS (1)