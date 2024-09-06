Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1774 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1774 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1774 года ММД "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 17 - 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 107,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1774 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Русское Наследие за 1050 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rare Coins (3)
  • RedSquare (2)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (1)
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 44500 RUB
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VG
Цена
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе RedSquare - February 28, 2021
Продавец RedSquare
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность F12
Цена
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Stack's - August 15, 2016
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Stack's - August 15, 2016
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2014
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Александр - August 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1774 ММД "Без шарфа" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Гривенник 1774 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1774 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Гривенник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск