Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1774 года ММД "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 17 - 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 107,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1774 года "Без шарфа" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Русское Наследие за 1050 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- Rare Coins (3)
- RedSquare (2)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- Александр (4)
- Империя (1)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 44500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 августа 2014
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Гривенник 1774 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск