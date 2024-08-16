Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1781 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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