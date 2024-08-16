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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1781 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1781 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1781 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1781 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU50
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 12, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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