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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1783 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1783 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1783 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (181) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1783 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30553 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20500 RUB
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS61
Цена
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1783 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1783 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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