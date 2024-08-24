Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1783 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (181) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1783 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30553 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20500 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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