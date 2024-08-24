5 копеек 1783 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1783 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30553 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

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