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5 копеек 1783 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,156,292
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (277)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1783 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1962 проданному на аукционе Numisbalt за 470 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
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Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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