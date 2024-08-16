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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1783 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1783 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1783 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,156,292

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (277)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1783 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1962 проданному на аукционе Numisbalt за 470 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Россия 5 копеек 1783 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1783 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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