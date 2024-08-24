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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1783 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1783 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1783 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 33,419

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1783 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2239 проданному на аукционе H.D. Rauch за 11500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4720 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
8965 $
Цена в валюте аукциона 830000 RUB
Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность MS62 ANA
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе НИКО - May 17, 2017
Продавец НИКО
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Знак - March 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1783 СПБ на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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