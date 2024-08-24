Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1783 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 33,419
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1783 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2239 проданному на аукционе H.D. Rauch за 11500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4720 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
8965 $
Цена в валюте аукциона 830000 RUB
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
******
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Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность MS62 ANA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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