5 копеек 1783 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1783 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (1) AU (2) Сохранность (слабы) AU55 (2)