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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1783 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1783 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1783 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1783 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Имперская монета за 1500000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность F
Цена
1131 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
7912 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Империя - September 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Имперская монета - April 23, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия 10 рублей 1783 СПБ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS62 PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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