10 рублей 1783 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1783 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Имперская монета за 1500000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2017.

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