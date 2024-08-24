Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1783 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,667
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1783 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Имперская монета за 1500000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
7912 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
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