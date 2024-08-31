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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1795 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 20 копеек 1795 года СПБ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1795 года СПБ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1795 года со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1450000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.

Сохранность
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Россия 20 копеек 1795 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 20 копеек 1795 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
23358 $
Цена в валюте аукциона 1450000 RUB
Россия 20 копеек 1795 СПБ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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