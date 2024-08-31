20 копеек 1795 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1795 года со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1450000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2018.

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