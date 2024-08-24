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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1781 года СПБ. "ВСЕРОС" (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "ВСЕРОС"

Аверс монеты - 20 копеек 1781 года СПБ "ВСЕРОС" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1781 года СПБ "ВСЕРОС" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1781 года со знаком СПБ. "ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
874 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS61
Цена
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе НИКО - August 29, 2017
Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе НИКО - June 28, 2017
Продавец НИКО
Дата 28 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU58
Цена
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Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1781 СПБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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