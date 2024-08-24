Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1781 года СПБ. "ВСЕРОС" (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ВСЕРОС"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1781 года со знаком СПБ. "ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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