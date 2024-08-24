20 копеек 1781 года СПБ. "ВСЕРОС" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1781 года со знаком СПБ. "ВСЕРОС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе Редкие Монеты за 3000 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

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