20 копеек 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2508 проданному на аукционе Katz Auction за 260 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

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