Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 115,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2508 проданному на аукционе Katz Auction за 260 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Katz (1)
- Rauch (1)
- Знак (1)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск