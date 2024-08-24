Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1765 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1765 года СПБ "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1765 года СПБ "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 115,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2508 проданному на аукционе Katz Auction за 260 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Rauch (1)
  • Знак (1)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 20 копеек 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 20 копеек 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 20 копеек 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 20 копеек 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 20 копеек 1765 СПБ "С шарфом" на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1765 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск