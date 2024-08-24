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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1774 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1774 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1774 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1774 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе AURORA за 100000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 160 CHF
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 20 копеек 1774 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1774 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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