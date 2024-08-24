Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1774 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1774 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе AURORA за 100000 RUB. Торги состоялись 1 декабря 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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