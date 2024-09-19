20 копеек 1765 года СПБ T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 200000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

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