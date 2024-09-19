Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1765 года СПБ T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 115,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 200000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (1)
- Roma Numismatics (1)
- Знак (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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