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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1765 года СПБ T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1765 года СПБ T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1765 года СПБ T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 115,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 200000 RUB. Торги состоялись 2 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Знак (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
455 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1765 СПБ T.I. "С шарфом" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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