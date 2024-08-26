20 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОСС" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОСС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе SINCONA AG за 950 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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