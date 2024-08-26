Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1778 года СПБ. "ВСЕРОСС" (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ВСЕРОСС"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 630,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1778 года со знаком СПБ. "ВСЕРОСС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе SINCONA AG за 950 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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