Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1781 года СПБ. "ВСЕРОСС" (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "ВСЕРОСС"
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1781 года со знаком СПБ. "ВСЕРОСС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе MS67 за 200000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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