20 копеек 1781 года СПБ. "ВСЕРОСС" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1781 года со знаком СПБ. "ВСЕРОСС". Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе MS67 за 200000 RUB. Торги состоялись 5 января 2024.

Сохранность UNC (11) AU (18) XF (8) VF (8) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS62 (4) MS61 (6) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (2) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF20 (1) DETAILS (1) Сервис RNGA (4) NGC (7) ННР (2)

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