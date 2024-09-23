Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1765 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе AURORA за 55000 RUB. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10277 RUB
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность G6
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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