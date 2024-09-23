20 копеек 1765 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе AURORA за 55000 RUB. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность UNC (2) AU (2) XF (12) VF (14) F (2) G (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU58 (2) XF45 (2) VF35 (1) VF30 (2) VF25 (4) G6 (1) Сервис ННР (1)

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