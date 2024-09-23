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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1765 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1765 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1765 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1765 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе AURORA за 55000 RUB. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10277 RUB
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность G6
Цена
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Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1765 ММД "С шарфом" на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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