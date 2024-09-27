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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1778 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1778 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1778 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1778 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5314 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
11199 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
8164 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе AURORA - November 26, 2018
Продавец AURORA
Дата 26 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 23, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1778 СПБ на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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