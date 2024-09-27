5 рублей 1778 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1778 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5314 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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