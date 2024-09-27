Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1778 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1778 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5314 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU55
Цена
11199 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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